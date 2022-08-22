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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Правительство докапитализирует РЖД почти на 22 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее увеличить уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" на 21,88 млрд рублей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Уставный капитал РЖД будет увеличен за счет размещения 18,3 млн дополнительных привилегированных акций номиналом 1 000 рублей каждая для развития железнодорожной инфраструктуры "Центрального транспортного узла" (ЦТУ).

Также будут размещены 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом также 1000 рублей за штуку. Из этих средств 2,05 млрд рублей будут направлены на реконструкцию пункта Лианозово Московских центральных диаметров (МЦД-1). На развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4 будут направлены 1,5 млрд рублей.

Кроме того, 0,03 млрд рублей пойдут на реализацию проекта одноуровневого пешеходного перехода через ж/д путь съездной ветки в аэропорт "Внуково", реализуемого в рамках развития ЦТУ.

Как указано на сайте РЖД, на 19 апреля 2022 года уставный капитал компании составлял 2 723,302181 млрд рублей, и был разделен на 2 573 302 181 обыкновенную и 150 млн привилегированных акций номиналом 1000 рублей каждая.

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер компании - государство.

РЖД Михаил Мишустин ЦТУ МЦД Лианозово Внуково
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