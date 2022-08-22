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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1
Фото: Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $2900/тыс. куб. м.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $2928 за тысячу кубометров.

При этом самый дорогой - декабрьский фьючерс уже превысил $3000 - достигал $3017 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2236, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

В пятницу "Газпром" сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Новость вызвала мгновенный взлет сотовых котировок газа к новым уровням

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Европа Северный поток Газпром
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