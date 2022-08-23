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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

РЖД продают блокпакет в операторе Чинейского месторождения полиметаллов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - АО "РЖД управление активами" выставило на продажу 25,1% ОАО "ГМП "Забайкалстальинвест" по стартовой цене 253,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе РЖД.

Торги пройдут 22 сентября, заявки на участие принимаются до 17 сентября, говорится на электронной площадке для проведения торгов.

Балансовая стоимость компании составляет 1,003 млн рублей.

Уставный капитал компании равен 103 тысячам рублей и разделен на 103 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Согласно списку аффилированных лиц, по состоянию на 31 июня 2021 года 58,9% акций принадлежало кипрской Thornstreet Ltd., еще 25,1% - ОАО "РЖД".

"Забайкалстальинвест" владеет лицензией на изучение и добычу на Чинейском месторождении титаномагнетитовых и медносульфидных руд. Это месторождение - одно из крупнейших в мире по запасам и прогнозным ресурсам железных и медных руд. Месторождение состоит из Магнитного участка (титаномагнетитовое месторождение, доказанные запасы - 1 млрд тонн) и Рудного участка (медь и металлы платиновой группы, прогнозные ресурсы - 80-114 млн тонн руды).

"Забайкалстальинвест" затратил в 2004-2020 годах на геологоразведку месторождения 865 млн рублей. Работы по проекту ведутся медленно, в некоторые годы не велись вовсе. Развитие проекта тормозится из-за инфраструктурных ограничений: предусмотрена, но пока не проведена реставрация дороги Новая Чара - Чина; предполагалось обеспечение энергией за счет строительства Ленской ТЭС (не введена), также предполагалось задействовать тепловые ресурсы в виде пара еще не построенной ТЭЦ на базе Читкандинского месторождения угля (пока находится в нераспределенном фонде). Среди факторов, тормозящих развитие проекта, компания также называла отсутствие в России заводов металлургического передела высокотитанистого железорудного сырья.

В июне 2022 года поднимался вопрос об освоении месторождения, губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что обсуждал с инвестором проект. По его словам, предполагается разработать план освоения и разработки месторождения до конца 2022 года. В том числе толчок проекту может дать его включение в территорию опережающего развития.

РЖД Забайкалстальинвест Чинейское месторождение Thornstreet Кипр Новая Чара Чина Александр Осипов
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