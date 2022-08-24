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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Расписки TCS Group упали в среду вечером после выхода квартального отчета

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Расписки TCS Group вечером в среду снижаются в цене после выхода отчета за II квартал и полугодие.

На Московской бирже расписки TCS Group к 17:32 по Москве упали до 2625,5 рубля (-3,4%), после чего немного отыграли потери - цена сделок составила 2688 рублей (-1,1%); объем торгов превысил 1,595 млрд рублей.

Согласно отчету, TCS Group во II квартале увеличила чистый процентный доход по МСФО до 52,2 млрд руб. против 39,9 млрд руб. годом ранее. Тем не менее, чистая прибыль TCS Group в I полугодии оказалась на минимальном уровне за последние 5 лет, при этом абсолютный показатель не был раскрыт.

Группа также сообщила, что стоимость риска TCS в I полугодии существенно выросла, прирост сопоставим с увеличением в I полугодии 2020 года.

При этом TCS Group поддерживает значительный запас ликвидности и капитала, это позволит ей адаптироваться к изменяющимся условиям, отмечает компания.

TCS Group
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