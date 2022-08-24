Рынок акций РФ в среду просел ниже 2250п по индексу МосБиржи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией, а также на фоне приостановки ралли нефти (Brent не удержалась выше $100 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2240 пунктов, лидерами отката выступили расписки TCS Group (-5,1%) на слабом отчете, при этом выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2248,22 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1182,39 пункта (-0,7%); цены blue chips на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,1%.

Доллар стоит 59,9 рубля (+0,01 рубля).

Расписки TCS Group просели до 2579,5 рубля. TCS Group опубликовала некоторые показатели деятельности за первое полугодие 2022 года по МСФО: группа в обоих кварталах продолжала оставаться прибыльной, хотя полугодовая чистая прибыль достигла самого низкого уровня за последние пять лет, говорится в сообщении группы. Абсолютных показателей по прибыли за второй квартал текущего года, как и по итогам первого квартала, TCS не привела.

Группа отмечает, что продолжает поддерживать значительный запас капитала и ликвидности, что позволит ей дополнительно адаптироваться к изменяющимся условиям в 2022 году.

В I полугодии 2022 года процентные доходы увеличились на 35% - до 101,6 млрд рублей, процентные расходы - практически втрое - до 33,2 млрд рублей.

Также просели расписки OZON (-3%), акции "Сургутнефтегаза" (-2,9% и -0,6% "префы"), "МТС" (-1,8%), Сбербанка (-1,7% и -1,8% "префы"), АФК "Система" (-1,5%), "РусГидро" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,1%), Polymetal (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), Московской биржи (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), UC Rusal (-0,2%).

Спотовая цена газа в Европе вечером в среду ускорила рост и преодолела планку в $3100 за тысячу кубометров, согласно данным биржи ICE Futures.

Подорожали в среду акции "АЛРОСА" (+2,2%), "Магнита" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, некоторое ухудшение настроений на рынке акций РФ вполне объяснимо: участники рынка фиксируют прибыль после существенного подъема ценных бумаг ранее.

Неплохо выглядели акции компаний транспортного сектора, есть точки роста в отдельных бумагах, например, подорожали акции "АЛРОСА" на фоне новостей о восстановлении экспорта алмазов.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, в фокусе внимания данные по недельной инфляции в России - если дефляция не прекратится и инфляционные ожидания также продолжат снижаться, то не исключено снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. уже в сентябре.

Настроения на мировых площадках к вечеру оставались смешанными. В США индексы вышли в плюс на фоне данных по заказам на товары длительного пользования за июль, которые оказались хуже ожиданий, что указывает на снижение активности производителей. Инвесторы ожидают ясности по поводу ставки ФРС, и рынок по-прежнему оценивает вероятность "голубиных" сигналов. В то же время рост цен на нефть только усугубляет ситуацию с инфляцией и выступает дополнительным фактором в пользу увеличения процентной ставки ФРС.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций умеренно снижался большую часть торговой сессии в среду. Небольшая коррекция после волны роста видится закономерной, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. При этом общий настрой участников торгов остается положительным, да и с технической точки зрения сохраняется потенциал для развития восходящего импульса.

Нефть Brent превышала $100 за баррель на сигналах о том, что ОПЕК+ может сократить объем производства сырья, если иранская нефть вернется на мировой рынок после возможного заключения новой "ядерной сделки" между Вашингтоном и Тегераном. Вместе с тем высокие цены на энергоносители могут рассматриваться на рынках как серьезный проинфляционный фактор, увеличивающий вероятность более активного ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ.

В четверг начнется ежегодный финансовый симпозиум в Джексон-Хоуле, заявления в ходе этого мероприятия могут пролить свет на перспективы кредитно-денежной политики в США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на пятницу. В четверг будет опубликован ряд важных статданных, в том числе августовский индекс делового климата IFO Германии, вторая оценка ВВП США за II квартал, недельное число обращений за пособиями по безработице. В России финансовые отчеты опубликуют "Детский мир" и "М.Видео". Индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2150-2270 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что начало торгов на рынке акций в среду было позитивным, но фиксация прибыли в ряде бумаг переломила ситуацию. Выросли акции "АЛРОСА" на фоне возобновления экспорта алмазов. Большинство бумаг сектора информационных технологий скорректировались после активного роста накануне.

По сообщениям западных СМИ, объемы продаж "АЛРОСА" составляют свыше $250 млн в месяц, что на $50-100 млн ниже прежних объемов до наложения санкций. Основные продажи осуществляются в Индию за индийские рупии.

В Европе сохраняются страхи рецессии, отражаясь в предпочтениях инвесторов. Сектор добывающих компаний был одним из слабейших в среду, а спросом пользовались акции защитных секторов, включая сектор коммунальных услуг. В США рынок сосредоточен на ожиданиях заявлений глав центральных банков в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Наибольший интерес вызывает позиция ЕЦБ, который столкнется с рецессией ранее, чем Федрезерв. По позиции самого американского регулятора сомнений почти нет. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в очередной раз подтвердил, что борьба с инфляцией остается главным объектом усилий монетарных властей, отмечает Кочетков.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), в Европе нет единого вектора, однако наметился отскок в США (индексы растут на 0,4-0,6%).

Объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,2% в июне, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост показателя на 1%.

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Трейдеры ждут, что глава ФРС Джером Пауэлл, который выступит на симпозиуме в пятницу, внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке в среду цены Brent протестировали $101 за баррель, после чего откатились ниже рубежа $100 за баррель на статистике Минэнерго США, которая оказалась слабее данных Американского института нефти. Ранее рост был вызван сигналами о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $99,26 за баррель (-1% и +3,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $92,91 за баррель (-0,9% и +3,7% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей. Аналитики в целом ожидали снижения резервов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже просели акции ПАО "Южный Кузбасс" (-5,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,9%), расписки VK (-4,2%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,5%), ПАО "СПБ Биржа" (-3,1%), En+ (-2,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+39,9%), ПАО "Южуралникель" (+27,8%), ПАО "РКК "Энергия" (+15,7%), ПАО "Левенгук" (+8,1%), "Энел Россия" (+7,1%), ПАО "Лензолото" (+6,6%), банка "Санкт-Петербург" (+5,7%), "М.Видео" (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,21 млрд рублей (из них 5,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").