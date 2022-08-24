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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

РФ в июле увеличила производство СПГ на 25% год к году - до 2,3 млн т

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в июле 2022 года подскочило на четверть - до 2,3 млн тонн, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,3 млн т, что на 25,0% больше, чем в июле 2021 года, но на 7,0% меньше, чем в июне 2022 года. Производство СПГ за семь месяцев 2022 года составило 19,1 млн т, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сводке ведомства.

Как сообщалось, в июле и августе 2021 года завод СПГ на "Сахалине-2" полностью останавливал производство для масштабного планового профилактического ремонта. Это позволило в 2022 году работать с большей производительностью.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Shell, Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка), установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие. Готовится запуск завода "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая".

Росстат
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