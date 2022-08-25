Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в I полугодии выросло на 32%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2022 года выросло на 32% к тому же периоду 2021 г., сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным в четверг.

"В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей", - сказал Егоров.

В I полугодии 2021 г. в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн руб. налогов. Следовательно, в январе-июне 2022 г. этот показатель составил около 16,9 трлн руб.

"Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении", - отметил глава ФНС. При этом, по его словам, ненефтегазовые доходы выросли на 24% (в абсолютном выражении - на 2 трлн руб.).

Как сообщалось, в первом квартале 2022 г. поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 39%, до 8,27 трлн руб.