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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

МТС обнулила стоимость оставшегося earn-out за продажу украинского бизнеса на 2 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Часть дополнительного вознаграждения, предусмотренного структурой сделки по продаже украинского бизнеса ПАО "МТС" в 2019 году, не успела дойти до компании.

Сделка по продаже Preludium B.V., владеющей 100% ПрАО "ВФ Украина", была закрыта в декабре 2019 года. Тогда сообщалось, что ее сумма – $734 млн с учетом отложенного платежа на $84 млн.

Согласно опубликованной в пятницу отчетности МТС, группа получила первую часть earn-out в размере 1,2 млрд рублей в марте 2021 года. Следующий платеж компании не поступил.

"Справедливая стоимость условного вознаграждения, признанного по состоянию на 31 декабря 2021 года, составила 1,87 млрд руб. На 30 июня 2022 года по причине существенной неопределенности, связанной с получением вознаграждения вследствие политической и экономической нестабильности и санкций в России, группа признала резерв на полную сумму вознаграждения и его стоимость составила ноль", - указывает компания.

Владельцем "ВФ Украина" в настоящее время является международная группа NEQSOL Holding.

МТС
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