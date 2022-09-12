Продлено разрешение продавать иностранные бумаги лицам из "недружественных" стран

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продлила на неопределенный срок возможность финансовым организациям осуществлять сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на иностранные ценные бумаги, отчуждаемые лицам из "недружественных" государств.

Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Там уточнили, что решение принято по обращению Банка России, основанному на письме НАУФОР, которая в августе попросила ЦБ инициировать продление до 1 января 2023 года разрешения финорганизациям осуществлять такие сделки.

В апреле правкомиссия на основании обращений участников рынка коллективных инвестиций и при поддержке Банка России разрешила для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов проводить такие сделки сроком до 1 июля.

Аналогичное разрешение комиссии было выдано в начале июня всем российским кредитным и некредитным финансовым организациям. Оно действует до 1 сентября.

НАУФОР ранее отмечала, что выданное комиссией разрешение обеспечивает дополнительную ликвидность на финансовом рынке, поддерживая устойчивость финансовых организаций и возможность исполнения ими обязательств перед клиентами. Оно способствовало запуску операций с паями значительного числа розничных паевых инвестиционных фондов.

Для обоснования своей инициативы НАУФОР ссылалась на результаты проведенного ею опроса своих членов о применении компаниями разрешающего решения правкомиссии. Из числа опрошенных 43% имеет активы, в отношении которых может быть использовано соответствующее разрешение, 22% из них уже воспользовались действующими разрешениями. Все компании, имеющие соответствующие активы, высказались за продление действия разрешения.