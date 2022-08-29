Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Индекс РТС почти не изменился

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от Федрезерва США, а также растущей нефти (цена Brent поднялась к $101,5 за баррель), индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,2% за счет ослабления рубля, РТС не претерпел существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2273,37 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1182,87 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 60,64 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,3%), "Татнефти" (+1,6% и +1% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "ММК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,1%).

Поддержку акциям "Татнефти" оказывает вышедший утром неплохой отчет компании за I полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза, до 139,88 млрд руб. Ее выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2022 года нарастило выручку на 20% год к году - до 213,8 млрд рублей, говорится в отчете корпорации.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник негативный. Однако это касается активов, которые зависят от процентных ставок. Между тем, для российского рынка ситуация остается вполне комфортной, так как нефть дорожает, цены на газ в Европе не собираются падать. На этом фоне могут подрасти акции сектора нефти и газа, а также немного укрепится рубль. Прочие секторы, вероятно, продолжат консолидироваться.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть в пятницу отскочила вверх от 200-дневной средней, несмотря на весьма "ястребиную" риторику главы ФРС о необходимости продолжения подъема ставки для восстановления ценовой стабильности. Основной темой пока остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки - рынок рассчитывает на планы ОПЕК+ сократить добычу в ответ на возможное возвращение иранской нефти. Подробности по сделке между США и Ираном могут появиться уже 2 сентября, а заседание стран ОПЕК+ пройдет 5 сентября. Октябрьский фьючерс на нефть экспирируется 31 августа, и весь объем уже перешел в ноябрьский контракт, который стоит чуть дешевле. В понедельник цены на нефть продолжат инерционно расти, но потенциал выглядит ограниченным в отсутствие значимых новостей. Ближайшее направление движения для Brent - $104 за баррель, полагает Крылова.

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, на российском рынке акций нет очевидных негативных катализаторов, а нефтяные котировки находятся на высоких уровнях, поэтому можно ожидать продолжения растущего тренда. Нефть остается волатильной, на ее котировки влияют противоположные силы: с одной стороны, переговоры по ядерной сделке, которые продлятся как минимум до сентября, с другой - желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.

Зарубежные рынки

На американском рынке у инвесторов не осталось иллюзий после жесткой риторики главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, трейдеры делают ставку на снижение рынка - чистые короткие позиции по фьючерсам на S&P 500 сейчас на максимальных за последние два года уровнях. В понедельник нет важной статистики, к тому же в Великобритании на рынках выходной.

В США в пятницу индексы акций упали на 3-3,9%, Dow Jones (-3%) показал максимальное снижение с мая на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.

Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы повысились на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%).

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 1,1% в январе-июле 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 48,93 трлн юаней ($6,31 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь растут, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $101,46 за баррель (+0,5% и +1,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $93,72 за баррель (+0,7% и +0,6% в пятницу).

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.