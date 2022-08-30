Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% на старте торгов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне высоких котировок нефти и наметившейся коррекции внешних фондовых площадок после снижения.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%, преодолев отметки 1200 и 2300 пунктов соответственно, лидируют в росте акции "Русала" на новостях о рекомендациях по дивидендам.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2302,82 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1201,7 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар подешевел на десять копеек, до 60,3 рубля.

Подорожали акции UC Rusal (+2,3%, до 50,35 рубля), расписки TCS Group (+1%), бумаги "ММК" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Совет директоров "Русала" на заседании 29 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию, сообщила компания. Дивиденды получат акционеры по данным на 17 октября, общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может составить около $304 млн.

В случае одобрения акционерами это может стать первой выплатой "Русалом" дивидендов с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

Подешевели акции "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (+3,1%, до 2947 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 150 рублей на акцию по итогам I полугодия, сообщила компания. Рекомендуемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября.

Кроме того, накануне вечером вышел ряда корпоративных отчетов.

Девелопер "Самолет" (акции утром подросли на 1,5%) по итогам I полугодия 2022 года увеличил скорректированную EBITDA в 2,3 раза, до 18,3 млрд рублей, следует из отчета компании по МСФО. Чистая прибыль девелопера выросла в 1,7 раза, до 5,3 млрд рублей.

Группа "ЮТэйр" (+2,2%) в I полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд рублей, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла на 16%, до 36,8 млрд рублей. Общие долгосрочные обязательства "ЮТэйр" сократились на 10%, до 76 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" (+2%) по итогам I полугодия 2022 года сократил EBITDA на 9%, до 5,7 млрд рублей, следует из отчета компании. Между тем, чистая прибыль "Селигдара" по итогам полугодия повысилась в 2,8 раза и составила 10,7 млрд рублей - на фоне увеличения операционной прибыли, получения прибыли от курсовых разниц и роста финансовых доходов.

Выручка "Европейского медицинского центра" (EMC) (-5,6% ГДР) в первом полугодии 2022 года выросла на 3,4%, до 139,8 млн евро, сообщила компания. Скорректированная консолидированная выручка в евро продемонстрировала рост на 4,1%. В рублях скоректированная выручка снизилась на 5% из-за укрепления рубля. Скорректированняа EBITDA за I полугодие составила 51,7 млн евро, снизившись год к году на 7,8%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленное движение, однако доллар преимущественно слабеет, а нефть удерживается выше $104 за баррель Brent. Беспорядки в Ливии и Ираке напоминают о высокой уязвимости рынка нефти. Соответственно, можно ожидать продолжения роста российских нефтяных бумаг.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает развития роста индекса МосБиржи с выходом в зону 2300-2400 пунктов.

Ситуация на мировых рынках стабилизировалась. Основные азиатские индексы, за исключением Китая, подрастают, в небольшом "плюсе" фьючерсы на американские индексы. Из значимых экономических публикаций вторника - лишь индекс потребительского доверия в США от Conference Board, от которого эксперты ждут некоторого роста. Соответственно, рынки вполне могут постараться удержать сдержанно позитивную динамику по итогам дня.

Индекс МосБиржи накануне поднялся в зону 2280-2300 пунктов - район 100-дневной средней. Акции "Русала" протестировали свою 50-дневную среднюю и во вторник могут продолжить рост благодаря решению совета директоров о выплате дивидендов впервые с 2017 года. Индекс МосБиржи продолжит подъем и постарается закрепиться выше отметки 2300 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций накануне просели на 0,6-1% на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы взять под контроль инфляцию.

Заявления Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает MarketWatch. Он постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

Важное значение для рынка на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на 2 сентября. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), умеренно растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены корректируются вниз после скачка накануне (Brent превышала $105 за баррель) из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7%, до $104,35 за баррель (+4,1% в понедельник), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до $96,74 за баррель (+4,2% накануне).

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения, погибли больше трех десятков человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.