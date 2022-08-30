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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Wintershall Dea и Equinor наладят транспортировку CO2 из ФРГ на норвежский шельф

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Германская Wintershall Dea и норвежская Equinor наметили комплексный CCS-проект (по улавливанию и хранению углекислого газа - ИФ) NOR-GE, предполагающий транспортировку CO2 из континентальной Европы для последующего хранения на норвежском континентальном шельфе, говорится в совместном пресс-релизе.

"Планируется, что трубопровод открытого доступа протяженностью около 900 км соединит центр сбора CO2 в Северной Германии и хранилища в Норвегии, его планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году. Предполагается, что его пропускная способность составит от 20 до 40 млн т СО2 в год, что эквивалентно примерно 20% всех промышленных выбросов Германии в год", - говорится в сообщении.

Компании рассмотрят возможность более раннего развертывания проекта с помощью транспортировки CO2 до мест хранения морскими судами.

Wintershall Dea и Equinor планируют подать совместную заявку на лицензии, дающие право на морское хранение 15-20 млн тонн CO2 в год на норвежском континентальном шельфе.

Компании договорились о совместной разработке технических и коммерческих решений для реализации этого проекта, а также о совместной работе с правительствами Германии и Норвегии над формированием необходимой нормативно-правовой базы.

Wintershall Dea Equinor Германия Норвегия
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