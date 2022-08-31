Мосбиржа исключит из основного индекса депозитарные расписки HeadHunter Group

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" исключает из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарные расписки HeadHunter Group PLC, говорится в сообщении биржи.

Новая база расчета индексов начнет действовать с 16 сентября.

В настоящее время в базу расчета индексов МосБиржи и РТС входит 41 акция.

В базу расчета индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" и исключены обыкновенные акции ПАО "НЛМК".

В базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут акции иностранного эмитента Polymetal International plc и обыкновенные акции ПАО "ДВМП", при этом покинут индекс обыкновенные акции ПАО "РусГидро" и обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6".

В состав баз расчета индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив".