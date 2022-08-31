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Евросоюз увеличил выпуск безалкогольного пива на 20% в 2021 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза в 2021 году увеличили выпуск безалкогольного пива почти на 20% - до 1,7 млрд литров, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ЕС (Eurostat).

Производство пива с содержанием алкоголя 0,5% и выше выросло примерно на 3% и составило 33,1 млрд литров.

В 2021 году в Евросоюзе было произведено 78 литров пива в расчете на одного человека.

Основным производителем в прошлом году, как и в 2020 году, стала Германия. На нее пришлось 23% общего объема, или 7,5 млрд литров пива, содержащего алкоголь. Далее следуют Польша и Испания (3,7 млрд литров, или 11%), а также Нидерланды (2,5 млрд литров, или 7%).

На эти четыре страны пришлось более половины выпущенного в ЕС за минувший год пива (52%).

При этом основным его экспортером остаются Нидерланды, которые в 2021 году поставили за пределы страны (включая государства Евросоюза) 1,9 млрд литров. Это составляет 21% всего объема экспортных продаж ЕС.

Второе место заняла Бельгия (1,7 млрд литров, 19%), третье - ФРГ (1,6 млрд литров, 17%). В пятерку лидеров вошли Франция и Чехия (по 0,5 млрд литров, 6%), сообщает Eurostat.

Основными направлениями для экспорта пива за пределами ЕС стали Великобритания (902 млн литров, 22%) и США (765 млн литров, 19%), а также Россия (391 млн литров, 9%), Китай (340 млн литров, 8%) и Южная Корея (168 млн литров, 4%).

Крупнейшим импортером пива в ЕС осталась Франция, которая закупила 0,8 млрд литров пива у членов союза и других государств, что составляет 16% общего объема. Далее идут Италия и Германия (почти по 0,7 млрд литров, или 13%), Нидерланды (0,6 млрд литров, 12%) и Испания (0,5 млрд литров, 10%).

Наиболее значительные объемы пива в страны ЕС (без учета членов союза) импортировала Британия - 248 млн литров, или 47% всех поставок. Также было ввезено 122 млн литров мексиканского пива (23%), 46 млн сербского (9%), 26 млн литров белорусского (5%) и 17 млн литров украинского пива (3%).

Eurostat Евросоюз Германия Польша Испания Нидерланды
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