Руководитель аппарата главы Татарстана может войти в совет директоров "Соллерс Авто"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс Авто" включило в список кандидатов в совет директоров группы главу аппарата президента Татарстана, бывшего министра внутренних дел республики (1998-2012 гг.) Асгата Сафарова, следует из сообщения компании.

По итогам заседания совета директоров "Соллерс Авто" от 31 августа на 9 мест в совете было предложено 9 кандидатов для голосования на внеочередном собрании акционеров 26 сентября.

Сафаров выдвинут в совет вместо главы департамента логистики СП "Соллерс Форд" Александра Макаревича.

Как сообщалось, бизнесмен Вадим Швецов в июне продал контрольный пакет в "Соллерс Авто" (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры группы: гендиректор "УАЗа" и СП "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс Авто" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

После этого на годовом собрании акционеров "Соллерс Авто" в конце июня был избран новый состав совета директоров группы. Четверо ее совладельцев сохранили свои места в органе. Пятью новыми членами стали глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, заместитель гендиректора "УАЗа" и финансовый директор "Соллерс Форд" Татьяна Гой, гендиректор СП Mazda Sollers Елена Фролова, а также директор по правовым вопросам ПАО "Соллерс Авто" Михаил Санин и Макаревич, не включенный в список кандидатов в обновленный совет.