Мосбиржа запустит обращение расчетных фьючерсов и опционов на паи ETF с привязкой к NASDAQ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 6 сентября на срочном рынке запускает обращение расчетных фьючерсных контрактов и опционов на паи фонда, привязанные к индексу NASDAQ 100, сообщается в пресс-релизе биржи.

Базовый актив нового фьючерса – инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares. В корзину фонда входят акции из индекса NASDAQ 100 (код - NDX). Совокупная стоимость чистых активов фонда - более $160 млрд.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах США, торги и расчеты будут производиться в российских рублях.

Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов (декабрь, март, июнь, сентябрь). Расчетной ценой исполнения фьючерса станет чистая стоимость пая на дату, предшествующую дню исполнения фьючерса, умноженная на 41. Торговый код – NASD.

Новый контракт предоставит всем категориям инвесторов, в том числе физлицам, дополнительные возможности диверсификации своих портфелей с помощью инструментов глобального рынка без необходимости покупки физического актива.

Торги фьючерсом на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust, инвестирующего в акции из базы расчета индекса S&P 500, были запущены "Мосбиржей" в мае 2021 года, затем в июле – опционом на этот фьючерс. В настоящее время это один из самых востребованных у инвесторов инструментов срочного рынка.