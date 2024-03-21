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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

"Мосбиржа" запустит фьючерсы еще на два иностранных ETF

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 26 марта начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов (ETF) DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF, сообщила торговая площадка.

Фонды инвестируют в акции из базы расчета американских индексов Dow Jones и Russell 2000.

Параметры фьючерсного контракта на паи фонда DJ Industrial Average ETF: торговый код - DJ30 (DJ), лот контракта - 1 инвестиционный пай фонда, шаг цены - 0,1 доллара, стоимость шага цены - 0,1 доллара. Цена исполнения фьючерса - значение чистой стоимости инвестиционного пая SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust за предшествующий день.

Параметры фьючерсного контракта на акции фонда iShares Russell 2000 ETF: торговый код - R2000 (R2), лот контракта - 1 акция инвестиционного фонда, шаг цены - 0,1 доллара, стоимость шага цены - 0,1 доллара. Цена исполнения фьючерса - чистая стоимость акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF, опубликованная за день, предшествующий дню исполнения.

"Новые инструменты позволят инвесторам участвовать в движении глобальных рынков, оставаясь при этом в российской юрисдикции, хеджировать портфели ценных бумаг и получить дополнительную диверсификацию своих инвестиций", - отмечается в сообщении.

Сейчас на "Мосбирже" торгуются фьючерсы на ETF, которые инвестируют в акции из базы расчета индексов S&P 500, NASDAQ 100, DAX, Euro Stoxx 50, Hang Seng и Nikkei 225.

Мосбиржа
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