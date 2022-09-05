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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

УГМК получила разрешение купить доли в "дочках" Petropavlovsk

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "УГМК-Инвест" получила разрешение купить доли в "дочках" золотодобывающей компании Petropavlovsk. Соответствующее распоряжение "О специальном решении о совершении сделок АО "УГМК-Инвест" подписал президент РФ Владимир Путин.

Одобренный механизм сделки предполагает, что средства от сделки (она оценивалась в сумму порядка $619 млн) пойдут на покрытие долгов Petropavlovsk, а акционеры, скорее всего, ничего не получат, предупреждала ранее компания.

Petropavlovsk в августе сообщил, что договорился со своим кредитором – "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК) – о продаже большей части активов, в том числе непосредственно рудников и производственных предприятий в Амурской области. Средства от продажи пойдут на покрытие долгов, и, как сообщала компания, вряд ли что-то останется на долю акционеров.

Крупные акционеры и миноритарии сделку не поддерживали и заявляли о намерении обратиться в ЦБ РФ, ФСБ и прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства компании, делистинг, а также сделку между Газпромбанком и УГМК.

В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов. Права требования по кредитным линиям "дочек" Petropavlovsk на $87,1 млн Газпромбанк передал фирме "Нордик". Также в обращении остаются евробонды-2022 Petropavlovsk на $304 млн из выпуска на $500 млн и конвертируемые облигации-2024 на $33 млн из выпуска на $125 млн.

Как говорится в материалах британского суда, давшего разрешение на сделку, ее предполагаемая сумма - $619 млн - включает $380,5 млн денежными средствами, $203 млн - погашение обязательств Petropavlovsk перед УГМК взаимозачетом, $29 млн - оплата затрат и вознаграждение управляющих и $6 млн - непредвиденные расходы.

На конец июня активы Petropavlovsk составляли $1,619 млрд, пассивы - $1,703 млрд, чистый долг - $84 млн.

Консалтинговая компания Kroll оценила стоимость активов Petropavlovsk в $458-621 млн. Хотя предполагаемая сумма сделки ближе к верхней границе оценки и достаточна для расчетов Petropavlovsk с кредиторами, она не предполагает никакого возврата средств акционерам, поскольку существенно ниже балансовой стоимости компании, превышающей $1,6 млрд.

Включение Газпромбанка, который был ранее основным кредитором и покупателем продукции Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения по обязательствам, а вскоре передал права требования по ним новым кредиторам.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

УГМК-Инвест Petropavlovsk
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