В X5 Group понадеялись, что мода на ЗОЖ сделает рыбу популярнее у молодежи

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Главная причина неактивности внутреннего рынка рыбы в России состоит в том, что молодежь покупает меньше рыбы, чем более взрослое поколение, считает начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов.

Он отметил, что мода на здоровый образ жизни и маркетинговая активность помогут вернуть интерес покупателей.

"На смену поколения X, для которого характерно признание важности рыбы в рационе и развита культура выбора и приготовления рыбы, приходят поколения, для которых важна мобильность и экономия времени. Для них употребление рыбы происходит чаще в составе дорогих блюд, например, азиатской кухни. Они не умеют выбирать и готовить свежую рыбу, хотят покупать готовые решения", - сказал Шумов, выступая на ВЭФ-2022.

В то же время, добавил он, новые поколения более заинтересованы в том, чтобы следить за своим здоровьем, хотят покупать полезные продукты. И в этой ситуации отсутствие активной маркетинговой поддержки приведет к еще более глубокой стагнации рыбного сегмента.

По его словам, нужны государственные меры по популяризации, напоминание об опыте потребления рыбы в СССР, демонстрация опыта зарубежных рынков (Норвегия, Япония).

"В этой связи главными направлениями, которые могут повлиять на популяризацию, могут быть меры, направленные на составление новых программ об информировании потребителя, значимости регулярного употребления рыбы, рыбных продуктов для здоровья. Впоследствии это могло бы сказаться на спросе. Можно проводить фестивали. Также просим партнеров и поставщиков "подсвечивать" информацию на упаковках, которая говорит о содержании ценных элементов, витаминов, пользе", - добавил Шумов.

Он также заверил, что X5 Group готова делиться данными об исследованиях спроса.