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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Путин сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем по "Силе Сибири 2" согласованы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали "Сила Сибири 2" (объем до 50 млрд кубометров в год), включая цену, согласованы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Магистраль "Сила Сибири 2" планируется построить от главного для России в XXI веке - Ямальского - центра газодобычи (Бованенковское, Харасавэйское и другие). Трасса будущего газопровода может пройти от Бованенковской группы через Обскую губу в Новый Уренгой (исторический Надым-Пур-Тазовский регион добычи "Газпрома") и через Красноярский край и Иркутскую область - в Монголию.

Сила Сибири 2 Россия Китай Владимир Путин
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