Меморандумы и соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей подписаны на ВЭФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Меморандумы и соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил полпред Дальневосточного федерального округа (ДФО) Юрий Трутнев.

"За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях на общую сумму 3,2 трлн рублей, завтра работа форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - сказал он журналистам.

Полпред ДФО подчеркнул, что ВЭФ свидетельствует о желании инвесторов вкладываться в Дальний Восток и страну. Бизнес хочет реализовать инвестпроекты, строить и запускать новые предприятия, создавать высокотехнологичные рабочие места.

Кроме того, отметил Трутнев, ВЭФ позволяет вырабатывать решения: "Люди работали по 90 направлениям, решения докладывались президенту. Значительная часть решений поддержана. Есть возможность двигаться быстрее".