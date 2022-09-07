Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Меморандумы и соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей подписаны на ВЭФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Меморандумы и соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил полпред Дальневосточного федерального округа (ДФО) Юрий Трутнев.

"За три дня работы ВЭФ-2022 подписано 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях на общую сумму 3,2 трлн рублей, завтра работа форума еще продолжится. И это несмотря на санкции", - сказал он журналистам.

Полпред ДФО подчеркнул, что ВЭФ свидетельствует о желании инвесторов вкладываться в Дальний Восток и страну. Бизнес хочет реализовать инвестпроекты, строить и запускать новые предприятия, создавать высокотехнологичные рабочие места.

Кроме того, отметил Трутнев, ВЭФ позволяет вырабатывать решения: "Люди работали по 90 направлениям, решения докладывались президенту. Значительная часть решений поддержана. Есть возможность двигаться быстрее".

Юрий Трутнев ВЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития предложило не продлевать мораторий на банкротства и взыскания

Энергокризис в Европе назвали "экзистенциальной угрозой" для металлургов

Энергокризис в Европе назвали "экзистенциальной угрозой" для металлургов

"Роснефть" достигла договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Монголию

"Роснефть" достигла договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Монголию

В Сбербанке отметили сложности в техобслуживании банкоматов

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Путин сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем по "Силе Сибири 2" согласованы

Акции "ОАК" выросли на 18,6%, бумаги "Аэрофлота" подорожали на 7,4%

Путин заявил, что расчеты за газ с Китаем в рублях и юанях будут вести в равной пропорции

Сбербанк вышел на прибыль и фактически полностью сформировал резервы

Сбербанк вышел на прибыль и фактически полностью сформировал резервы

Цена нефти Brent опустилась до $91,38 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });