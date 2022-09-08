Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил сессию в среду уверенным ростом, акции порядка 95% компаний индекса S&P 500 подорожали по итогам торгов, а в случае Nasdaq подешевели бумаги лишь 4 из 100 компаний, входящих в расчет индекса.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

"Импульс к росту в экономике США сохраняется, и ситуация будет улучшаться, если инфляция продолжит замедляться, - заявил аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Инвесторы, вероятно, будут занимать выжидательную позицию до момента публикации августовских данных по инфляции в США 13 сентября".

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

"График выступлений спикеров от ФРС, кажется, построен таким образом, чтобы дать нам мощный сигнал накануне наступления "периода тишины" перед сентябрьским заседанием", - отмечает главный экономист по рынкам США SGH Macro Advisors Тим Дьюи. "Я подозреваю, это будет сигнал о вероятном подъеме ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов в сентябре", - сказал эксперт.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,9% по итогам торгов. Компания представила в среду новую линейку iPhone, а также обновленные версии наушников AirPods Pro и часов Apple Watch. При этом Apple практически не изменила цены на свои устройства в США по сравнению с представленными годом ранее версиями.

Бумаги Target Corp., владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, прибавили в цене 4,4% по итогам торгов в среду. Компания сообщила, что продлила еще на три года контракт с главным исполнительным директором Брайаном Корнеллом. Корнелл, возглавивший Target в 2014 году, согласился остаться в своей должности, несмотря на традицию ухода сотрудников на пенсию по достижении 65-летнего возраста. Сейчас топ-менеджеру 63 года, сообщает MarketWatch.

Стоимость акций United Airlines Holdings Inc. поднялась на 5,5%. Авиакомпания повысила прогноз роста выручки на третий квартал, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги. Согласно новому прогнозу United Airlines, ее выручка в июле-сентябре будет на 12% выше того же показателя доковидного 2019 года, а не на 11%, как она ожидала ранее.

Цена бумаг производителя продуктов питания Kraft Heinz Co. снизилась на 0,3%. Компания подтвердила годовой прогноз выручки, отметив при этом, что теперь закладывает в него 20%-ную инфляцию, хотя ранее полагала, что темпы роста потребительских цен составят 18-19%.

Акции Twitter Inc. подорожали на 6,6% на информации, что судья, ведущая дело по иску соцсети к Илону Маску, разрешила миллиардеру изменить его встречный иск к компании, включив в него информацию, распространенную в августе экс-главой службы безопасности Twitter Пейтером Затко. Как сообщалось, Затко обвинил компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью и занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на ее платформе. Судья, однако, отклонила просьбу Маска о переносе слушаний по иску Twitter на ноябрь.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 435,98 пункта (1,4%) и составил 31581,28 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 71,68 пункта (1,83%) - до 3979,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 246,99 пункта (2,14%) и составил 11791,9 пункта.