Международные резервы РФ с 26 августа по 2 сентября сократились на $4,9 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 сентября составили $561,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 августа международные резервы равнялись $566,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.