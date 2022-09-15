Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Международные резервы РФ с 2 по 9 сентября сократились на $4,5 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 сентября составили $557,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 сентября международные резервы равнялись $561,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт газа из РФ в ЕС в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров

Добыча "Газпрома" к 15 сентября сократилась на 16% в годовом исчислении

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

Параллельный импорт в РФ растет примерно на 18% в месяц в физическом выражении

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки в 2021 году

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });