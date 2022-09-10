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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Полина Юмашева купила сеть клиник "Чайка" у Александра Винокурова

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полина Юмашева стала владелицей столичной сети клиник "Чайка".

По данным ЕГРЮЛ, на этой неделе Юмашева приобрела 86,37% в материнской структуре медицинской компании - ООО "Группа Чайка". До сих пор этот пакет принадлежал основателю, инвестору Александру Винокурову.

В начале года Юмашева и Винокуров провели сделку в обратном направлении: экс-супруга Олега Дерипаски продала бывшему владельцу инвестбанка "КИТ Финанс" компанию "Креатив медиа", управляющую рядом онлайн-СМИ. Та сделка состоялась в начале февраля, говорил Винокуров "Коммерсанту", не раскрывая ее сумму.

Сделку с Юмашевой по "Чайке" Винокуров подтвердил "Интерфаксу", отметив, что это не обмен активами, а обычный договор купли-продажи. "Сумму сделки договорились не раскрывать", - сказал он.

Винокуров был не только владельцем, но и главой "Группы Чайка". "На данный момент я остаюсь в должности гендиректора", - сообщил бизнесмен агентству.

Миноритарный пакет "Группы Чайка" (9,6%) принадлежит бывшему коллеге Винокурова по "КИТ Финансу" Максиму Цыганову.

"Группа Чайка" владеет операционной компанией сети клиник - ООО "Клиники "Чайка", ее выручка за 2021 год, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль - 155 млн руб. В сеть "Чайка" входит семь клиник в Москве.

Москва Чайка Полина Юмашева Александр Винокуров
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