Выкупленные у Guardian предприятия в РФ будут работать под брендом Larta Glass

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия Guardian Glass в России, которые в июле выкупил основной акционер и президент ГК "ФСК" Владимир Воронин, будут работать под брендом Larta Glass, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ребрендинг включает в себя смену названия, логотипа, а также переход на новый сайт.

"Задачей было не только создать лаконичный и узнаваемый бренд на рынке стекла, но и подчеркнуть приверженность ценностям, благодаря которым мы на протяжении 15 лет успешно развивали бизнес в России, став одним из лидеров", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу Larta Glass Максима Колдышева.

Он пояснил, что название созвучно и на русском, и на английском языках, у него легкая транслитерация.

"Сейчас мы работаем над шрифтами, логотипами, айдентикой, занимаемся разработкой нового сайта", - сказал Колдышев.

Названия продуктовых линеек компании уже разработаны. Так, архитектурные стекла будут производиться под брендом Lartapro (ранее SunGuard), решения для оконного сегмента – Lartahome (ранее ClimaGuard), окрашенное стекло – Decolart (ранее DecoCristal), а зеркало – под брендом Larta Mirror.

Как сообщалось, в конце июля 2022 года, основной акционер и президент ГК "ФСК" (ранее - ФСК "Лидер") Воронин выкупил бизнес по производству листового стекла Guardian Glass (США) в России. Стоимость сделки стороны не раскрыли.

22 апреля этого года один из мировых лидеров по производству листового стекла Guardian Industries приняла решение о выходе из своих российских активов.

ООО "Гардиан стекло Рязань" зарегистрировано в июле 2005 года. Это первое российское производство корпорации Guardian Industries. Завод выпускает до 800 тонн листового стекла в сутки.

ООО "Гардиан стекло Ростов" (с 9 сентября 2022 года – ООО "Ларта Гласс Ростов") было зарегистрировано в январе 2009 года. В 2012 году запущено производство листового стекла, производственная мощность завода составляет порядка 900 тонн стекла в сутки.

ГК "ФСК" основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2021 год составила 170,072 млрд рублей, что на 45% выше показателя предыдущего года. Основными владельцами группы являются Владимир и Ирина Воронины.