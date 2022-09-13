"Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. м газа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. метров газа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет – по 30 июня 2024 года, объем поставок российскому концерну составляет до 5,5 млрд куб. м в год.

В декабре прошлого года посол РФ в Туркменистане Александр Блохин на пресс-конференции отметил, что в 2021 году объем газа, закупаемого "Газпромом" в Туркменистане, скорее всего, удвоится и составит около 10 млрд куб. метров. При этом дипломат добавил, что объем поставок в 2022 году будет определяться в ходе дополнительных переговоров между сторонами.

Вопросы закупок туркменского природного газа по действующему контракту и расширение сотрудничества в этой сфере на долгосрочной основе обсуждались в конце августа на встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.