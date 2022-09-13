Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

"Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. м газа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. метров газа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет – по 30 июня 2024 года, объем поставок российскому концерну составляет до 5,5 млрд куб. м в год.

В декабре прошлого года посол РФ в Туркменистане Александр Блохин на пресс-конференции отметил, что в 2021 году объем газа, закупаемого "Газпромом" в Туркменистане, скорее всего, удвоится и составит около 10 млрд куб. метров. При этом дипломат добавил, что объем поставок в 2022 году будет определяться в ходе дополнительных переговоров между сторонами.

Вопросы закупок туркменского природного газа по действующему контракту и расширение сотрудничества в этой сфере на долгосрочной основе обсуждались в конце августа на встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Газпром Туркменгаз Туркмения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });