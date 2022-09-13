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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Платежный агент не довел выплаты по евробондам-24 "Полюса" иностранным держателям

Эмитент евробондов продублировал купонные выплаты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы евробондов "Полюса" с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов, сообщила золотодобывающая компания.

Эмитент евробондов, Polyus Finance Plc, 29 июля исполнил свои платежные обязательства по этому выпуску, перечислив платеж в долларах США в адрес The Bank of New York Mellon, London Branch, действующего в качестве платежного агента по евробондам. Эмитент ожидал, что платежный агент осуществит купонные выплаты держателям еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, в соответствии с соглашением о платежных услугах.

Однако, несмотря на инструкции и активные попытки эмитента связаться с платежным агентом, на текущую дату эмитент так и не получил подтверждения о том, что платежный агент перечислил купонные платежи иностранным держателям, говорится в сообщении "Полюса".

Эмитент проинформировал i2 Capital Trust Corporation Ltd, действующую в качестве доверительного управляющего по евробондам, о том, что платежный агент не произвел купонные выплаты иностранным держателям, отмечает компания.

"Полюс" также сообщил, что эмитент евробондов, действуя в интересах владельцев облигаций, продублировал купонные выплаты для иностранных держателей, осуществив перевод средств в адрес доверительного управляющего. Тот, в свою очередь, запросил письменное подтверждение от соответствующих клиринговых систем о том, что эти денежные средства могут быть переведены в их адрес.

"Эмитент в настоящий момент ожидает, что денежные средства будут перечислены платежным агентом или доверительным управляющим в адрес клиринговых систем для последующей выплаты в адрес владельцев облигаций", - говорится в сообщении.

Компания также напоминает, что 19 июля АО "Полюс Красноярск" (поручитель по евробондам) перевело рубли в Национальный расчетный депозитарий для последующего перечисления средств держателям еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, в соответствии с применимыми положениями законодательства РФ и действующими условиями выпуска евробондов.

"Полюс" подчеркивает, что подтверждает намерение исполнять свои обязательства в отношении всех находящихся в обращении еврооблигаций и продолжит предпринимать усилия, направленные на получение купонных выплат их владельцами.

Указ президента от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Ряд компаний для его исполнения запустили голосование держателей евробондов, чтобы скорректировать документацию и заручиться их согласием на изменение схемы платежей, что должно позволить им проводить раздельные выплаты в адрес российских и иностранных держателей.

"Полюс" получил согласие держателей евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах на проведение рублевых выплат инвесторам, учет прав которых ведется в российской инфраструктуре, еще в июле.

Полюс The Bank of New York Mellon Polyus Finance Полюс Красноярск
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