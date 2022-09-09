Держатели долларовых евробондов-2028 "Полюса" согласовали опцию выплат в других валютах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" получила согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году на изменение условий выпуска. Оно включает возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей, следует из сообщения компании.

Согласно сообщению золотодобытчика, за изменение условий проголосовали владельцы 77,07% от номинального объема евробондов-2028 (в обращении находятся бумаги на $700 млн).

"Нужно отметить, что нам удалось собрать согласия более сотни держателей этого выпуска облигаций. Большая часть держателей – это иностранные инвесторы", - сказал член совета директоров "Полюса" Виктор Дроздов.

В июле "Полюс" обратился к держателям своих евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.

Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода. В течение него компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм – с 10 до 30 дней.

Изначально предложение касалось трех выпусков евробондов, 28 июля "Полюс" сообщил, что держатели евробондов-2023 и евробондов-2024 согласовали изменения. Для владельцев еврооблигаций с погашением в 2028 году срок предоставления согласия был продлен сначала до 11 августа, затем компания переносила дедлайн по голосованию еще несколько раз, последний из них был установлен на 8 сентября.