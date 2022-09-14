"Алмаз удобрения" вложит 1 млрд рублей в повышение энергоэффективности производства

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Алмаз удобрения" (ключевой актив ГК "Алмаз групп", работает на производственных мощностях ОАО "ГМЗ", Лермонтов, Ставропольский край), планирует развивать энергоэффективные технологии, сообщила пресс-служба компании.

"Развитие видим именно в энергоэффективных технологиях - оптимизации процессов расхода воздуха, энергозатрат. Необходимо будет потратить существенную сумму, порядка миллиарда рублей (с 2023 года и далее - ИФ). Вместе с тем состоится настоящий прорыв в экологичности и снижении себестоимости продукта", - заявил через пресс-службу главный инженер "Алмаз удобрений" Владимир Шведиков.

По его словам, для этого потребуется применение теплообменников различных конфигураций, изменение технологических цепочек, направленное на энергоэффективность.

Он отметил, что в рамках восстановления заводы пройдены уже этапы запуска производства и выхода на мощность, пришло "время усовершенствования результатов".

По словам Шведикова, в прошлом году в поддерживающий capex было вложено 450 млн рублей, в этом году планируется 200 млн рублей. За счет этого заводу удалось снизить число аварийных состояний, связанных с простоем оборудования, практически до нуля. Время простоя теперь составляет не более 5 часов в месяц на каждый цех.

15 сентября предприятие приостановит цеха для проведения планово-предупредительного ремонта до конца месяца.

В частности, компания проведет ремонт карусельных фильтров, вакуум-выпарных установок, основных мостовых кранов и подкрановых путей. Кроме этого, специалисты предприятия заменят часть насосного оборудования и осуществят полную ревизию электрооборудования. Затраты на планово-предупредительный ремонт составят порядка 200 млн рублей.

ООО "Алмаз удобрения" было учреждено в 2019 году на базе "Гидрометаллургического завода" (ГМЗ) в Лермонтове. В настоящее время предприятие имеет мощности по выпуску удобрений и азотных соединений: моноаммонийфосфата (МАФ), диаммонийфосфата (ДАФ), монокалийфосфата (МКФ), сульфата калия, сульфоаммофоса и аммофоса.

По итогам 2021 года "Алмаз удобрения" получили выручку в размере 5,9 млрд рублей и чистую прибыль в 19 млн рублей.

Владелец инвестхолдинга "А-Проперти" Альберт Авдолян в 2018 году купил отягощенного долгами производителя минудобрений ОАО "Гидрометаллургический завод" и аффилированное с ним ЗАО "Южная энергетическая компания", после чего смог возобновить производство на предприятии после почти годичной остановки. Была создана новая группа компаний - "Алмаз групп".

В феврале 2022 года Авдолян продал активы "Алмаз групп" ее менеджменту.

ООО "Алмаз удобрения" было учреждено в 2019 году на базе "Гидрометаллургического завода".

В июне 2022 года бывший гендиректор "Сбербанк капитала" и экс-президент "Евроцемент груп" Ашот Хачатурянц стал совладельцем ряда предприятий "Алмаз групп". Хачатурянц теперь владеет 60% ООО "Алмаз тех" (основной вид деятельности - производство алюминия). Этому ООО, в свою очередь, принадлежит ключевой актив группы - ООО "Алмаз удобрения" (производитель минеральных удобрений).