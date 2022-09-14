ЕК предлагает обложить "солидарным взносом" всех поставщиков энергоресурсов в ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Идея Еврокомиссии о выплате "солидарного взноса" касается всех компаний, поставляющих ископаемые энергоресурсы в ЕС, - вне зависимости от страны базирования, сообщил в среду заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Если говорить об этом налоге, то его нужно взимать в стране (Евросоюза - ИФ), в которой компания продает энергоносители. Иначе у нас не получится сделать так, чтобы компании, не базирующиеся в ЕС, участвовали в таком солидарном взносе", - сказал он на пресс-конференции.

"Нужно смотреть, где компания продает энергоресурсы и получает доход, а не на то, в какой стране она зарегистрирована", - добавил он.