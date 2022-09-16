ЦБ заметил восстановление у банков аппетита к риску в розничном кредитовании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ наблюдает восстановление у банков аппетита к риску в сфере розничного кредитования, растет и корпоративное кредитование, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается. Корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами. Хотя важную роль продолжают играть кредиты по льготным программам, возрастает значение рыночного кредитования, которое становится более привлекательным после существенного снижения ключевой ставки. В розничном сегменте прирост обеспечен в основном ипотекой", - сказала она.

"Аппетит к риску у банков восстанавливается, что, в том числе заметно по большей доле одобренных заявок на необеспеченные кредиты", - добавила Набиуллина.

По ее словам, денежно-кредитные условия сейчас в целом нейтральны. Структура сбережений населения в банках подстраивается под произошедшие изменения денежно-кредитных условий.