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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

СПБ биржа с 22 сентября будет проводить торги и расчеты по акциям ПАО "СПБ биржа" в рублях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - СПБ биржа с 22 сентября будет проводить торги и расчеты по обыкновенным акциям ПАО "СПБ Биржа" только в российских рублях, сообщается в пресс-релизе биржи.

Торги ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа" 19 сентября проводиться не будут, за исключением торгов в Режиме переговорных сделок с кодами расчётов T0 и Т1, а также в режиме торгов Адресное РЕПО с Центральным контрагентом с кодом расчётов Т0Т1.

Торги 20 и 21 сентября не будут проводиться во всех режимах торгов.

Таким образом, 16 сентября станет последним днем торгов в Режиме основных торгов ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа" в валюте USD (окончание торгов - 23:50), а 20 сентября – последним днем расчетов по сделкам, заключенным в данной валюте.

Переход на торги и расчеты в валюте RUB произойдет автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется.

Изменение валюты торгов и расчетов обусловлено вступлением в силу изменений в положении Банка России №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" от 17 октября 2014 года.

СПБ биржа
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