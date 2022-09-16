СПБ биржа с 22 сентября будет проводить торги и расчеты по акциям ПАО "СПБ биржа" в рублях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - СПБ биржа с 22 сентября будет проводить торги и расчеты по обыкновенным акциям ПАО "СПБ Биржа" только в российских рублях, сообщается в пресс-релизе биржи.

Торги ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа" 19 сентября проводиться не будут, за исключением торгов в Режиме переговорных сделок с кодами расчётов T0 и Т1, а также в режиме торгов Адресное РЕПО с Центральным контрагентом с кодом расчётов Т0Т1.

Торги 20 и 21 сентября не будут проводиться во всех режимах торгов.

Таким образом, 16 сентября станет последним днем торгов в Режиме основных торгов ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа" в валюте USD (окончание торгов - 23:50), а 20 сентября – последним днем расчетов по сделкам, заключенным в данной валюте.

Переход на торги и расчеты в валюте RUB произойдет автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется.

Изменение валюты торгов и расчетов обусловлено вступлением в силу изменений в положении Банка России №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" от 17 октября 2014 года.