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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации у 2430п по индексу МосБиржи

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в преддверии ужесточения монетарной политики мировых центробанков. Индекс МосБиржи после локального дневного роста выше 2450 пунктов вернулся к закрытию торгов к 2430 пунктам.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 2430,54 пункта (-0,2%, максимум дня - 2453,03 пункта), индекс РТС - 1272,66 пункта (-0,2%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 60,17 рубля (-0,11 рубля).

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