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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Рост цен производителей в Германии в августе достиг рекордных 45,8%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Это максимальное повышение показателя с начала ведения расчетов в 1949 году. Индекс обновлял рекорды практически каждый месяц с декабря прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37,1% с июльских 37,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс PPI без учета цен на энергоресурсы в прошлом месяце увеличился на 14%.

Стоимость энергоносителей подскочила в 2,4 раза (на 139%), в том числе природного газа - втрое (на 209%), электричества - в 2,8 раза (на 175%).

Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 10,9%, кратковременного - на 16,9%, включая подорожание на 22,3% продуктов питания.

В помесячном выражении цены производителей в августе повысились на 7,9%, что также стало самым значительным приростом в истории. Эксперты ожидали гораздо менее значительного повышения - на 1,6%. В июле показатель увеличился на 5,3%.

Германия
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