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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Магнит" расширил сеть дискаунтеров до 500

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" расширил сеть дискаунтеров "Моя цена" до 500 магазинов. К концу 2022 года планируется открыть еще около 200 объектов этого формата, говорится в сообщении компании.

Ритейлер отметил, что сопоставимые продажи (LfL) дискаунтеров в сентябре текущего года выросли почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также позитивную динамику показывает плотность продаж, которая увеличилась вдвое по сравнению с первыми запусками.

Доля собственных торговых марок (СТМ) в товарообороте дискаунтеров в настоящее время составляет 20%, "Магнит" планирует нарастить ее до 50% и в ближайшее время запустить отдельную линейку СТМ для дискаунтеров.

"Магнит" начал тестировать формат дискаунтеров в середине 2020 года. Компания разработала ценностное предложение дискаунтеров (CVP) и создала новый дизайн магазинов, чтобы дифференцировать этот формат для покупателей. Сейчас все точки "Моя цена" открыты в новом оформлении.

Площадь магазинов составляет 100-250 кв. м, ассортимент – около 2 тыс. позиций. "Магнит" открывает дискаунтеры в крупных городах и небольших населенных пунктах численностью до 2 тыс. человек. Больше всего дискаунтеров открыто в Татарстане, Челябинской области и Краснодарском крае.

В настоящее время цены в дискаунтерах в среднем на 15% ниже, чем на аналогичные позиции в магазинах "у дома", в некоторых категориях снижение составляет 30-40%.

Инвестиции в открытие дискаунтеров на 40% меньше, чем сопоставимых по размеру магазинов "у дома".

"Мы продолжаем масштабировать формат и повышать его привлекательность для покупателей, в том числе за счет ассортимента. Высокая операционная эффективность позволяет нам транслировать экономию в цены на полке и создавать самые интересные ценовые предложения", - заявил заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью "Магнита" Руслан Исмаилов (его слова процитированы в сообщении).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".

Магнит
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