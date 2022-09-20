Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на торгах вторника пробил планку в 2200 пунктов из-за усиления геополитических рисков на новостях о планируемых референдумах о присоединении ДНР и ЛНР к России.

К 15:11 индекс МосБиржи составил 2236,64 пункта (-8%, минимум сессии - 2171,92 пункта, падение на 10,6%), индекс РТС - 1174,46 пункта (-7,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 13,7%.

В лидерах отката расписки TCS Group (-13,7%), OZON (-11,7%), акции Polymetal (-11,6%), "НОВАТЭКа" (-11,3%), "Яндекса" (-10,8%), "Газпром нефти" (-10,1%), АФК "Система" (-10%), "Сургутнефтегаза" (-9,6%), "Интер РАО" (-9,4%), "Газпрома" (-9,1%), "ЛУКОЙЛа" (-9%), "Роснефти" (-8,6%).

До этого сообщалось, что индекс опустился ниже 2300 пунктов впервые с конца августа.

Днем во вторник народные советы Луганской и Донецкой народных республик по призыву общественных палат регионов приняли законы о проведении референдумов о вхождении в состав России. Они также утвердили сроки проведения такого голосования - с 23 по 27 сентября.

Также 20 сентября военно-гражданская администрация Херсонской области согласилась провести аналогичный референдум.

Также на котировках сказалась новость об обсуждении увеличения налоговой нагрузки на сырьевых экспортеров. Как сообщил во вторник "Коммерсантъ", для покрытия дефицита бюджета правительство планирует собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также изъять через рост НДПИ у газодобывающих компаний дополнительные доходы, которые будут получены ими в результате индексации тарифов на газ внутри России. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023-2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн рублей, 20 сентября.