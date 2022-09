ГТЛК не стала менять классификацию евробондов, несмотря на невозможность платежей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), подпавшая в первой половине года под санкции ЕС и Великобритании и из-за этого лишившаяся технической возможности проводить выплаты по еврооблигациям, не стала менять их классификацию. Компания продолжает учитывать этот долг как долгосрочные обязательства в соответствии с первоначальными сроками погашения. Об этом сообщается в отчете компании по МСФО за первое полугодие.

Компания напоминает, что проблемы с выплатой купона по еврооблигациям с погашением в 2025 году возникли у нее в апреле. Эмитент исполнил свое обязательство по платежу в полном объеме, заранее осуществив перевод купонного дохода на счет основного платежного агента, которым является лондонское отделение The Bank of New York Mellon. Однако перечисленные средства были задержаны банком отправителя, J.P. Morgan (отделение в Дублине), в связи с первичной процедурой комплаенса. Санкции ЕС в отношении ГТЛК были обнародованы и вступили в силу вечером 8 апреля, а 11 апреля J.P. Morgan уведомил ГТЛК о невозможности провести платеж.

ГТЛК обратилась к регуляторам Ирландии за разрешением на проведение платежа. Также, после включения компании в санкционные списки Великобритании 21 апреля, она направила аналогичный запрос OFSI.

В отчете ГТЛК сообщила, что Центральный банк Ирландии предоставил разрешение на выплату купона. Однако на дату утверждения отчетности лицензии от британских регуляторов не получено.

"При этом, по мнению руководства группы, у компании, как гаранта, и у двух дочерних предприятий, как у эмитентов, на 30 июня 2022 года имеется безусловное право не осуществлять урегулирование (полное досрочное погашение) основного обязательства по еврооблигациям по меньшей мере в течение двенадцати месяцев после отчетного периода в соответствии с условиями эмиссии и указами президента РФ", - сообщается в отчете. В связи с этим группа не изменила классификацию этих обязательств, учитывая их как долгосрочные, отмечается в нем.

ГТЛК уже после отчетного периода, в начале августа, была внесена в санкционные списки США. На текущий момент компания публично не сообщала о планах выплат каким-либо группам инвесторов.