Биржевые цены на Аи-95 снизились на 4,27%, на Аи-92 – на 1,75% за неделю

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,27% – до 43 280 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,75%, до 41 770 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

19.09.2022 20.09.2022 % к пр. д. 21.09.2022 % к пр. д. 22.09.2022 % к пр. д. 23.09.2022 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 45 212 45 256 0,1 45 069 -0,41 44 291 -1,73 43 280 -2,28 -4,27 Регуляр-92 42 514 42 475 -0,09 42 519 0,1 42 188 -0,78 41 770 -0,99 -1,75 ДТ-летнее 57 935 58 669 1,27 59 022 0,6 58 911 -0,19 58 865 -0,08 1,61 Мазут топочный 13 669 11 419 -16,46 11 322 -0,85 10 946 -3,32 9 474 -13,45 -30,69 Авиатопливо 70 690 70 964 0,39 70 594 -0,52 70 441 -0,22 70 979 0,76 0,41 СУГ 19 624 18 970 -3,33 18 548 -2,22 16 938 -8,68 15 175 -10,41 -22,67

Цены приведены по национальному индексу