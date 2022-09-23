Биржевые цены на Аи-95 снизились на 4,27%, на Аи-92 – на 1,75% за неделю
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,27% – до 43 280 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,75%, до 41 770 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|19.09.2022
|20.09.2022
|% к пр. д.
|21.09.2022
|% к пр. д.
|22.09.2022
|% к пр. д.
|23.09.2022
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|45 212
|45 256
|0,1
|45 069
|-0,41
|44 291
|-1,73
|43 280
|-2,28
|-4,27
|Регуляр-92
|42 514
|42 475
|-0,09
|42 519
|0,1
|42 188
|-0,78
|41 770
|-0,99
|-1,75
|ДТ-летнее
|57 935
|58 669
|1,27
|59 022
|0,6
|58 911
|-0,19
|58 865
|-0,08
|1,61
|Мазут топочный
|13 669
|11 419
|-16,46
|11 322
|-0,85
|10 946
|-3,32
|9 474
|-13,45
|-30,69
|Авиатопливо
|70 690
|70 964
|0,39
|70 594
|-0,52
|70 441
|-0,22
|70 979
|0,76
|0,41
|СУГ
|19 624
|18 970
|-3,33
|18 548
|-2,22
|16 938
|-8,68
|15 175
|-10,41
|-22,67
Цены приведены по национальному индексу