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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Инвесторы допускают падения Nasdaq еще на 10% из-за спада прибыли ИТ-компаний

С начала года индикатор упал примерно на 31%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Укрепление доллара может негативно сказаться на прибыли американских технологических компаний в третьем квартале, что приведет к падению индекса Nasdaq более чем на 10% до конца 2022 года, полагают участники опроса MLIV Pulse. Об этом сообщает Bloomberg.

Опрос прошел среди 914 человек, в выборку попали как частные, так и профессиональные инвесторы.

Больше двух третей опрошенных считают, что прибыль компаний, входящих в расчет индекса, разочарует инвесторов.

По оценкам респондентов, с примерно 70%-ной вероятностью следующей целью для индекса Nasdaq станет скорее отметка в 10000 пунктов, чем уровень в 14000 пунктов.

Nasdaq Composite завершил прошлую неделю на отметке 10867,93 пункта. С начала года индикатор упал примерно на 31%.

Технологические компании столкнулись со множеством проблем в этом году - сокращение расходов на онлайн-рекламу, отказ пользователей от платных сервисов на фоне инфляции, а также негативные эффекты от роста процентной ставки, отмечает Bloomberg. Теперь перед ними стоит новый вызов - укрепление курса доллара к корзине других основных мировых валют до более чем 20-летнего максимума сокращает прибыль и выручку фирм, получаемые за рубежом.

Участники рынка ожидают, что прибыль на акцию компаний из индекса Nasdaq в третьем квартале сократится в среднем на 6,6% в годовом выражении, тогда как в индексе S&P 500 показатель вырастет на 3,2%, по данным Bloomberg Intelligence.

Nasdaq MLIV Pulse США
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