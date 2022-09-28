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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

Эстония возобновила создание стратегического запаса газа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центр стратегических ресурсов Эстонии (Eesti Varude Keskus, EVK) объявил четвертый в 2022 году тендер на поставку до 250 ГВт.ч природного газа для формирования стратегического резерва.

"Условия покупки газа остались прежними, исключены поставщики из России и Белоруссии, а поставки газа могут осуществляться путем перекачки в латвийские хранилища природного газа или на газовый рынок стран Балтии до конца 2022 года", - сообщил BNS менеджер по коммуникациям EVK Мартин Яшко.

В августе власти Эстонии отказались от создания стратегического запаса природного газа в объеме 1 ТВт.ч в эквиваленте, сформировать который правительство распорядилось в мае текущего года. Как заявила тогда министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут, из-за резкого роста цен на газ выделенных из бюджета на эти цели денег не хватит на закупку необходимого объема.

В мае правительство Эстонии поручило Центру государственного резерва страны сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт.ч, расходы планировалось покрыть из средств дополнительного бюджета в размере 170 млн евро.

Было проведено три конкурса, в результате заключены договоры на поставку только 450 ГВт.ч природного газа.

Эстония EVK Мартин Яшко Газпром Белоруссия Рийна Сиккут
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