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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

"ВЭБ.РФ" откроет представительство в Белоруссии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ВЭБ.РФ" планирует открыть представительство в Белоруссии, такое предложение уже одобрил президент республики Александр Лукашенко, передает "БелТА" после встречи Лукашенко с главой ВЭБа Игорем Шуваловым.

Лукашенко заверил, что белорусская сторона окажет госкорпорации всяческое содействие.

В Белоруссии с конца 1991 года действует дочерний банк ВЭБа - "БелВЭБ". ВЭБ стал основным акционером белорусского банка в 2007 году, в настоящее время владеет долей 97,5%. На начало 2022 года по размеру активов БелВЭБ занимал 5-е место среди 24 белорусских банков.

Белоруссия ВЭБ.РФ БелВЭБ Александр Лукашенко Игорь Шувалов
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