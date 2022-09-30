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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Societe Generale возглавит руководитель инвестиционно-банковского бизнеса банка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором Societe Generale SA будет назначен Славомир Крупа, который сейчас возглавляет инвестиционно-банковское подразделение банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Он займет этот пост после ухода нынешнего CEO Societe Generale Фредерика Удеа, контракт которого заканчивается в мае 2023 года. К моменту своего ухода Удеа проведет на посту главы банка 15 лет.

Крупа был назначен руководителем инвестиционно-банковского бизнеса Societe Generale в 2021 году. До этого он возглавлял подразделение банка в Северной и Южной Америке.

С начала 2022 года капитализация Societe Generale снизилась на 32%.

Societe Generale Славомир Крупа. Фредерик Удеа Франция
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