В Минэнерго предложили электроэнергетике искать источник инвестиций внутри отрасли

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Электроэнергетике придется искать источники инвестиций внутри себя, заявил на конференции ассоциации "НП "Совет рынка" замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Электроэнергетика - это та область, в которой минимальный, если не сказать нулевой источник для внешних инвестиций", - отметил он.

"С точки зрения жизнеспособности отрасли мы должны иметь минимальный среднедопустимый источник инвестиций всегда", - продолжил замминистра, добавив, что можно попробовать "поговорить" на тему замены какими-то внешними источниками вроде бюджета, но "весь предыдущий опыт говорит" о том, что "все-таки придется искать источники инвестиций внутри системы электроэнергетики".

По его словам, речь может идти не о "перекладывании всех затрат" в конечную цену, а о более длительном сроке окупаемости.

"Мне понравилась фраза по поводу промышленной ипотеки, почему не может появиться некая энергетическая ипотека? <...> Мне кажется, это тоже достаточно интересный инструмент, который может быть рассмотрен", - сказал Сниккарс.

Замминистра привел в пример выступление директора по работе с естественными монополиями АО "Русал менеджмент" Максима Балашова, рассказывавшего о работе "РусГидро" и БоАЗа, "когда первоначально определились определенные параметры более сниженной цены на электроэнергию - в начале запуска проекта с последующим возвратом в более высокие параметры уже при выходе его на проектную мощность".

"Фактически это и есть некая энергетическая ипотека", - отметил Сниккарс, пояснив, что инструмент двусторонних договоров как раз можно рассматривать как инвестиционный контракт.

"Мне кажется, надо поискать тонкие грани в конкретном периоде запуска проекта, выхода его на нормальную гарантированную работу с последующим возвратом (вероятнее всего, имеются в виду инвестиции - ИФ) без перекладывания этих обязательств на всех остальных потребителей", - заключил замминистра.