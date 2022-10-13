"СПБ биржа" с 17 октября начнет подготовку к выплате дивидендов по иностранным бумагам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США, таким как Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors, Broadcom и другим, сообщается в пресс-релизе биржи.

Дивидендные и иные доходы, подлежащие перечислению владельцам ценных бумаг в результате корпоративных действий, будут выплачены из средств, полученных расчетным депозитарием "СПБ банк" от вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года.

В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в Internal Revenue Service (IRS), за 2022 год.

С графиком начала выплат доходов по ценным бумагам можно ознакомиться на официальном сайте "СПБ банка". График последующих выплат будет опубликован "СПБ банком" дополнительно.

Сначала будет осуществлена выплата дивидендов по ценным бумагам эмитентов США, дата закрытия реестра по которым прошла после 1 июня и до 17 октября 2022 года, а также которая наступит начиная с 17 октября.

Затем состоится выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата закрытия реестра по которым прошла до 1 июня 2022 года.

После этого планируется выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust).

После дивидендных выплат по ценным бумагам эмитентов США "СПБ банк" приступит к выплате дивидендов по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций.

Информация о порядке проведения выплат дивидендов в разрезе эмитентов ценных бумаг и дат корпоративных действий "СПБ банком" будет доведена до участников торгов дополнительно, до даты начала соответствующих выплат.

Дивидендные выплаты по ценным бумагам, учет которых производится на неторговых разделах субсчетов депо, будут производиться после разблокировки выплат вышестоящими депозитариями или иностранными учетными институтами.