Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 г. в $3-4 млрд в месяц

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд оценивает потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году в размере $3-4 млрд, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева на министерском заседании "круглого стола" по поддержке Украины в Вашингтоне в среду, текст ее выступления размещен на сайте фонда.

"Это отражает тут факт, что бюджетный дефицит останется очень большим. Кроме того, ресурсы потребуются для основных социальных услуг, ремонта критической инфраструктуры и импорта энергоресурсов еще до того, как начнется серьезная реконструкция. Мы все должны понимать, что социальные и инфраструктурные нужды Украины могут вывести потребности страны в финансировании за пределы этого диапазона", - сказала она.

Георгиева отметила, что Украине в 2022 году было выделено $35 млрд в виде международных грантов и кредитов. По оценкам МВФ, исходя из текущих прогнозов и предположений, это закроет потребности Украины во внешнем финансировании на 2022 год.

ЭкономикаМВФ утвердил финансирование 93 странам на $258 млрд с начала пандемииЧитать подробнее

Глава МВФ также напомнила, что в прошлую пятницу фонд одобрил выделение Украине $1,3 млрд, эти средства уже предоставлены. Вместе с ними общий объем экстренных выплат МВФ Украине в этом году составил $2,7 млрд.

"В моем последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он попросил МВФ создать форум - Украинский экономический форум - для обмена информацией и уточнения потребностей страны в финансировании. Мы будем работать с украинскими властями над созданием такого форума", - отметила Георгиева.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на текущей неделе заявлял, что правительство оценивает необходимость финансирования дефицита госбюджета в 2023 году в $3,5 млрд в месяц. В апреле Украина заявляла о ежемесячной потребности страны в $5 млрд для покрытия дефицита госбюджета.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, который к настоящему времени принят в первом чтении, предполагает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд (около $3,2 млрд в месяц).

МВФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

Глава Минтруда заявил об отсутствии роста безработицы в России

Samsung на год освобождена от введенных США ограничений на поставки чипов в КНР

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });