МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 г. в $3-4 млрд в месяц

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд оценивает потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году в размере $3-4 млрд, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева на министерском заседании "круглого стола" по поддержке Украины в Вашингтоне в среду, текст ее выступления размещен на сайте фонда.

"Это отражает тут факт, что бюджетный дефицит останется очень большим. Кроме того, ресурсы потребуются для основных социальных услуг, ремонта критической инфраструктуры и импорта энергоресурсов еще до того, как начнется серьезная реконструкция. Мы все должны понимать, что социальные и инфраструктурные нужды Украины могут вывести потребности страны в финансировании за пределы этого диапазона", - сказала она.

Георгиева отметила, что Украине в 2022 году было выделено $35 млрд в виде международных грантов и кредитов. По оценкам МВФ, исходя из текущих прогнозов и предположений, это закроет потребности Украины во внешнем финансировании на 2022 год.

Глава МВФ также напомнила, что в прошлую пятницу фонд одобрил выделение Украине $1,3 млрд, эти средства уже предоставлены. Вместе с ними общий объем экстренных выплат МВФ Украине в этом году составил $2,7 млрд.

"В моем последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он попросил МВФ создать форум - Украинский экономический форум - для обмена информацией и уточнения потребностей страны в финансировании. Мы будем работать с украинскими властями над созданием такого форума", - отметила Георгиева.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на текущей неделе заявлял, что правительство оценивает необходимость финансирования дефицита госбюджета в 2023 году в $3,5 млрд в месяц. В апреле Украина заявляла о ежемесячной потребности страны в $5 млрд для покрытия дефицита госбюджета.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, который к настоящему времени принят в первом чтении, предполагает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд (около $3,2 млрд в месяц).