S&P допускает спад выпуска автомобилей в Европе на треть из-за энергокризиса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В наихудшем сценарии производство автомобилей в Европе может упасть примерно на треть в 2023 году из-за энергетического кризиса в регионе, прогнозирует S&P Global Mobility.

Пандемия COVID-19 и конфликт на Украине уже негативно повлияли на цепочки поставок в автомобильной отрасли, особенно это касается чипов. Но теперь автопроизводители с энергоемкими производственными процессами могут столкнуться в ближайшие месяцы с серьезным давлением с точки зрения затрат на энергию.

"В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе суровая зима может подвергнуть" ряд автопроизводителей "риску неспособности поддерживать работу своих производственных линий", пишут аналитики. По их оценке, в результате потери отрасли будут составлять до 1 млн машин ежеквартально начиная с четвертого квартала 2022 года и до конца 2023 года.

Ранее предполагалось, что производство в Европе будет составлять 4-4,5 млн автомобилей в квартал. Однако теперь компании могут быть вынуждены сократить выпуск до 2,75-3 млн машин, говорится в обзоре.

Европейские поставщики отправляют детали, компоненты и запчасти по всему миру, то есть ситуация в регионе повлияет на всех автопроизводителей. Розничные покупатели в США также могут пострадать, поскольку заводы-производители в Европейском союзе и Великобритании в настоящее время экспортируют всего около 7 тысяч машин в месяц. При этом за 2019 год поставки составили 213,75 тысячи машин, по данным Global Trade Atlas.

До энергокризиса расходы на газ и электроэнергию были относительно небольшим компонентом стоимости транспортного средства - обычно менее 50 евро. Теперь они увеличились до 687-773 евро на автомобиль. Повышение себестоимости будет трудно "переложить" на покупателей, поскольку те уже столкнулись с высокой инфляцией и подорожанием продуктов питания и коммунальных услуг, отмечают эксперты.