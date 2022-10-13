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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Биотехнологическая Prime Medicine может быть оценена в $1,7 млрд в рамках IPO

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Prime Medicine Inc. планирует провести первичное размещение акций, в рамках которого ее рыночная стоимость может быть оценена в $1,7 млрд.

Prime Medicine разместит 8,9 млн акций по цене от $16 до $18 за бумагу, сообщает MarketWatch. Таким образом, компания может привлечь до $160,2 млн. Андеррайтерами размещения выступят JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Jefferies.

Ожидается, что акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "PRME".

За первое полугодие 2022 года Prime Medicine получила чистый убыток в размере $65,7 млн против убытка в $92,1 млн за тот же период годом ранее. Выручки у компании пока нет.

Prime Medicine США Nasdaq JPMorgan Chase Goldman Sachs Morgan Stanley Jefferies
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