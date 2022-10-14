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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Совет директоров McDonald's одобрил повышение квартальных дивидендов на 10%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров корпорации McDonald's Corp., крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, одобрил повышение квартальных дивидендов на 10%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь размер дивидендов составляет $1,52 на акцию.

McDonald's начнет выплаты 15 декабря. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 декабря.

Компания впервые выплатила дивиденды в 1976 году и повышала их 46 лет подряд, отмечается также в сообщении.

В прошлом году размер дивидендов составлял $1,38 на акцию.

С начала 2022 года рыночная капитализация McDonald'sупала почти на 8%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average потерял за этот период 17,3%.

McDonald's США
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