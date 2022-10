Фондовый рынок США завершил торги сильным ростом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит.

Акции Bank of America Corp. поднялись на 6,1%, Bank of New York Mellon - на 5,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,2%, Citigroup Inc. - на 0,8%, Wells Fargo & Co. - на 1,8% и Morgan Stanley - на 2,4%.

BofA в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов.

В пятницу свои финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.

JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.

Рыночная капитализация нефтедобывающей Continental Resources увеличилась на 8,7%. Основатель компании Харольд Хамм объявил о выкупе всех находящихся в обращении акций Continental Resources через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.

Стоимость производителя диагностического медицинского оборудования PerkinElmer Inc. выросла на 5,4%. Компания сообщила, что ожидает получить скорректированную прибыль за третий квартал выше прогноза, выручку - вблизи верхнего прогнозного диапазона.

Котировки бумаг разработчика видеоигр Roblox Corp. подскочили на 19,9% на сентябрьских данных о подписчиках. Количество ежедневно активных пользователей онлайн-платформы Roblox в сентябре составило 57,8 млн, что на 23% превышает показатель годом ранее, сообщила компания. Число часов, которое они проводят в игре, выросло на 16% - до 4 млрд.

Акции авиакомпаний United Airlines Holdings Inc., Delta Air Lines Inc. и American Airlines Group Inc. подорожали на 1,8%, 0,2% и 0,7% соответственно после выхода данных о том, что в воскресенье, 16 октября, 2,495 млн человек совершили авиаперелеты в США, что является максимальным показателем с февраля 2020 года - до объявления ВОЗ о распространении пандемии коронавируса.

Стоимость бумаг Fox Corp. рухнула на 19,4%, в то время как акции News Corp. прибавили в цене 3,4% на новости в западных СМИ о том, что Руперт Мердок, разделивший две компании в 2013 году, намерен объединить их снова. В обеих компаниях уже создали специальные комитеты в советах директоров для изучения потенциальной сделки.

Между тем индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в октябре упал до минус 9,1 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, указывая на дальнейшее снижение производственной активности в штате Нью-Йорк. Показатель оказался отрицательным по итогам третьего месяца подряд. Аналитики ожидали его на уровне минус 4 пунктов, пишет Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка прибавил 550,99 пункта (1,86%) - до 30185,82 пункта.

Все компании, входящие в состав индикатора (их всего 30), продемонстрировали рост, кроме Walgreens Boots Alliance Inc. (-0,7%). Лидерами подъема стали JPMorgan Chase & Co., Microsoft Corp. (+3,9%) и Salesforce Inc. (+3,5%).

Значение Standard & Poor's 500 поднялось на 94,88 пункта (2,65%), составив 3677,95 пункта. Сессионные темпы роста индикатора стали максимальными с 4 октября, согласно данным FactSet.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 354,41 пункта (3,43%), до 10675,8 пункта.